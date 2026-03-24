Attualità
Camion si ribalta in superstrada a causa di un cinghiale
L’incidente è avvenuto ieri mattina, l’autista non è rimasto ferito
Camion si ribalta in superstrada a causa di un cinghiale.
E’ stato causato dall’attraversamento di un cinghiale l’incidente avvenuto ieri mattina in superstrada. L’autista ha riferito di aver tentato di evitare l’animale perdendo il controllo del veicolo che è uscito di strada. Ieri la superstrada è rimasta chiusa per permettere ai soccorritori di mettere in sicurezza l’area.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia3 giorni fa
Annullata la 50esima edizione dell’Alpàa
Attualità2 giorni fa
Dopo 65 anni chiude i battenti la pasticceria Vallese
Attualità2 giorni fa
Botte tra ragazzini ai Giardini di Biella
Biellese Orientale1 giorno fa
Camion si ribalta e finisce fuori strada
Attualità3 giorni fa