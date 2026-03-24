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Camion si ribalta in superstrada a causa di un cinghiale

L’incidente è avvenuto ieri mattina, l’autista non è rimasto ferito

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8 secondi fa

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coda superstrada

Camion si ribalta in superstrada a causa di un cinghiale.

E’ stato causato dall’attraversamento di un cinghiale l’incidente avvenuto ieri mattina in superstrada. L’autista ha riferito di aver tentato di evitare l’animale perdendo il controllo del veicolo che è uscito di strada. Ieri la superstrada è rimasta chiusa per permettere ai soccorritori di mettere in sicurezza l’area.

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