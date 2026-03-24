Era in evidente stato di ebbrezza un uomo di origine marocchina. Ieri sotto l’effetto dell’alcol avrebbe lanciato una bicicletta addosso a un’auto di proprietà di una donna di 69 anni. Quindi si sarebbe allontanato. L’episodio è successo a Candelo, sul posto i carabinieri.
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Ubriaco lancia una bici addosso a un’auto
Paura per una donna di 69 anni, l’episodio a Candelo. Sul posto i carabinieri.
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