AttualitàBiella
Cadono calcinacci: spostati gli uffici dell’ufficio di pace
Tutto spostato in tribunale
l giudice di pace di Biella si trasferisce in tribunale. In seguito a un sopralluogo dei vigili del fuoco è stata constatata una situazione di pericolo nei locali dell’ultimo piano della sede del giudice di pace di via Italia a Biella, con la caduta di calcinacci a causa di infiltrazioni d’acqua dal tetto. Il pericolo si estende a tutta la parte dell’impianto elettrico.
Per questo l’intera area è stata interdetta. Di conseguenza, fino alla messa in sicurezza dei locali, l’ufficio del giudice di pace è stato trasferito in tribunale a Biella.
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