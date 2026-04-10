Attualità
Cacciato di casa si accampa nell’androne del condominio
E’ successo a Cossato
Cacciato di casa si accampa nell’androne del condominio.
Alcuni condomini di una palazzina di Cossato l’altro giorno hanno chiamato i carabinieri in quanto un inquilino, cacciato di casa dalla madre, si sarebbe accampato nell’androne.
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