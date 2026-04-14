Braccio imprigionato nella macchina della pasta sfoglia: grave una donna. Una lavoratrice è stata ricoverata al Cto di Torino.

Braccio imprigionato nella macchina della pasta sfoglia

Grave infortunio sul lavoro l’altro giorno nell’Astigiano, e precisamente a Buttigliera Alta, dove una lavoratrice è rimasta seriamente ferita mentre svolgeva le proprie mansioni all’interno di un’azienda dolciaria. L’episodio si è verificato nello stabilimento della Sfogliatorino.

La donna, nata nel 1966 e impiegata tramite una ditta esterna, stava effettuando operazioni di pulizia su un macchinario per la lavorazione della pasta sfoglia quando il braccio sinistro è rimasto incastrato negli ingranaggi. L’allarme è stato dato immediatamente, permettendo un rapido intervento per liberarla, ma le conseguenze sono state pesanti: ha riportato fratture esposte e profonde lesioni.

La richiesta di soccorso è partita poco prima delle 10. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha disposto il trasferimento urgente con elisoccorso al Cto di Torino, dove la donna è stata ricoverata in codice giallo. Nel corso della giornata è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

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