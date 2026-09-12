Bonus per chi assiste in casa anziani e disabili non autosufficienti. La Regione concede un aiuto concreto alla famiglie.

Il buono domiciliarità 2026 viene erogato a copertura delle spese per servizi di assistenza familiare, della durata di almeno 12 mesi (estensibile fino a 24 in fase di assegnazione). L’importo del “buono” è pari a 700 euro al mese per 12 mensilità.

Bonus per chi assiste in casa anziani e disabili

Per assistenza famigliare si intendono i seguenti servizi. Contratto di lavoro subordinato. Contratto di prestazione di assistenza domiciliare con cooperativa, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza. Oppure incarico professionale a lavoratore autonomo anche a tempo determinato e della durata minima di 30 giorni. Che preveda l’erogazione di un servizio di assistenza pari a 16 ore settimanali.

Sono destinatari persone ultra 65enni non autosufficienti e persone con disabilità non autosufficienti che siano cittadini/e italiani/e o Ue. O, nel caso di cittadini di paesi terzi, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e siano residenti in Piemonte. È necessario poi essere in possesso di un Isee ordinario o sociosanitario con un valore non superiore a 40mila euro. Essere stati sottoposti a valutazione multidimensionale da Unità di valutazione competenti. Con conseguente definizione di un Piano di assistenza individualizzato o di un Progetto di vita personalizzato. Da cui risulti la condizione di non autosufficienza (punteggio sanitario non inferiore a 5) e l’attribuzione di un punteggio sociale non inferiore a 7. Infine essere fruitori di un servizio di assistenza familiare di 16 ore settimanali.

Quando e come fare domanda

Le domande si presentano online sul sito https://www.sceltasociale.it/ (tramite Spid, Cie o Cns) dalle ore 00.00 del 14 settembre alle 23.59 del 2 novembre.

Per ulteriori informazioni. Mail: sceltasociale@regione.piemonte.it. Numero verde (ore 8-18): 800 333 444 (da telefono fisso), 011 08 24 222 (da telefono mobile e dall’estero). Urp Regione Biella: via Q. Sella (palazzo della Provincia), telefono 011-43.21.019, mail: urpbiella@regione.piemonte.it.

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