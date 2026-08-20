Bolle di Malto: la birra incontra cultura, impresa, territorio e formazione

La birra come prodotto, ma soprattutto come punto di partenza per raccontare territori, imprese, persone, innovazione e nuove forme di consumo. È questo il filo conduttore di Bolle di Malto 2026, che dal 30 agosto al 7 settembre torna a trasformare Biella in un grande percorso diffuso dedicato alla cultura brassicola.

Bolle di Malto: oltre 40 birrifici protagonisti

Oltre 40 i birrifici artigianali saranno protagonisti dell’edizione 2026, presenti nelle diverse location della manifestazione con le loro produzioni e le loro storie. Bolle di Malto costruisce infatti attorno alla birra un programma che mette in connessione produzione e territorio, cultura d’impresa e formazione, gastronomia e innovazione, offrendo punti di vista differenti su un comparto in continua evoluzione.

Dal birrificio al territorio: tre visite d’impresa

All’interno del programma dell’undicesima edizione, il nuovo format “Radici d’Impresa” prende il via con tre appuntamenti dedicati al rapporto tra birra, impresa e territorio, per scoprire luoghi e storie che contribuiscono a costruire l’identità e il valore del territorio biellese con il supporto dell’Unione Industriale Biellese.

Il 31 agosto alle 18, al FILA Brand Experience Center, una visita con degustazione sarà dedicata al mondo delle birre analcoliche, sempre più protagonista delle nuove tendenze di consumo.

Il 1° settembre alle 18, all’Antico Forno Massera, birra e tradizione dolciaria si incontreranno in una visita con degustazione dedicata all’abbinamento tra birra e biscotti.

Il 2 settembre alle 18, a Casa Zegna, il focus sarà invece sul rapporto tra birra e acqua, elemento fondamentale del processo produttivo.

La birra incontra la cucina

Il rapporto tra birra e gastronomia sarà protagonista anche di due appuntamenti di show cooking con abbinamento birra. Il 2 settembre alle ore 16.30, al Ristorante Il Faggio, Rossella in Padella sarà protagonista di uno show cooking dedicato all’incontro tra cucina e birra. Il 3 settembre alle ore 16.30, sarà invece VI.BO. Cucina Cocktail a ospitare il secondo appuntamento, ancora con Rossella in Padella, tra racconto gastronomico, preparazione dal vivo e abbinamenti con la birra.

Stati generali della birra: tre giorni per guardare al futuro

Dal 4 al 6 settembre tornano gli Stati Generali della Birra, il momento dedicato all’analisi e al confronto sui temi strategici per il presente e il futuro del comparto brassicolo.

Il 4 settembre alle 15, Dalla terra al bicchiere: filiera, energia e sostenibilità affronterà il futuro della filiera brassicola italiana, mettendo in relazione agricoltura, produzione, energia, innovazione e responsabilità ambientale.

Il 5 settembre alle 15, Tendenze, mixology e nuovi consumi analizzerà i cambiamenti nelle abitudini del pubblico, dalla crescita delle birre analcoliche alla contaminazione con la mixology, fino alle nuove opportunità per il mondo Ho.Re.Ca.

Il 6 settembre alle 15, Dentro il bicchiere: imparare a degustare la birra, con Flavio Boero e Fulvio Giublena, accompagnerà il pubblico alla scoperta di profumi, stili, caratteristiche e sfumature della birra.

Le degustazioni: conoscere la birra attraverso i suoi abbinamenti

Dal 4 al 6 settembre alle 18, Bolle di Malto propone un ciclo di degustazioni con i beer expert, pensato per approfondire stili, tecniche produttive e nuove tendenze in Piazza Vittorio Veneto. Si parte il 4 settembre con IGA: quando la birra incontra il vino, un viaggio nel mondo delle Italian Grape Ale, lo stile brassicolo italiano nato dall’incontro tra birra artigianale e cultura vitivinicola. Il 5 settembre sarà dedicato alle birre analcoliche, per raccontare innovazione, qualità produttiva e nuove occasioni di consumo. Infine, il 6 settembre, Birra e cioccolato in collaborazione con Pasticceria Massera proporrà un’esperienza sensoriale dedicata all’incontro tra birra artigianale e cioccolato.

Cronache di birra: il podcast diventa live

Il racconto della birra artigianale passerà anche attraverso il podcast Cronache di Birra, con due appuntamenti live condotti da Andrea Turco, accompagnati da degustazione.

Il 5 settembre alle ore 11.30, Birra artigianale e territorio metterà a confronto quattro birrifici, quattro birre e quattro storie, per raccontare il legame tra produzione artigianale, identità e territorio. Il 6 settembre alle ore 11.30, Aprire un birrificio ieri e oggi proporrà invece un confronto tra quattro birrifici per capire come è cambiato il settore negli anni, tra esperienze, generazioni, difficoltà e nuove opportunità.

La fisica della birra con il professor Vincenzo Schettini

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026, il 6 settembre alle ore 11.30 arriva il Prof. Vincenzo Schettini, volto de La Fisica che ci Piace, con lo speciale “La fisica della birra (bevuta responsabilmente!)”.

Quanta fisica c’è dentro un bicchiere di birra? Molto più di quanto si possa immaginare.

Con il suo stile immediato, ironico e coinvolgente, il Prof. Schettini accompagnerà il pubblico in un viaggio tra pressione, temperatura, bollicine, schiuma, fluidi e suono, mostrando come dietro un gesto quotidiano possano nascondersi fenomeni scientifici sorprendenti.

Un appuntamento speciale che porta la divulgazione scientifica dentro Bolle di Malto e racconta la birra da una prospettiva inedita, perché la fisica è davvero dappertutto. Anche dentro una birra. Purché bevuta responsabilmente.

Bolle di Malto non porta a Biella soltanto la birra: costruisce intorno ad essa un percorso di cultura, impresa, formazione, territorio e consumo consapevole.

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