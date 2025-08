Bolle di Malto: concerti gratuiti per tutti i gusti

La decima edizione di Bolle di Malto si avvicina. La più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo della birra è in programma a Biella dal 28 agosto al 1 settembre.

Tutte le sere, dal 28 agosto al 1 settembre, sul palco centrale di Bolle di Malto – in Piazza Martiri della Libertà – prenderà il via una ricca programmazione di musica dal vivo. Presenti artisti e DJ di grande richiamo da Mr Lasty, Sally Bumps, Ellenbeat ed Elenoir, dj e producer ucraina che ha conquistato i club di Dubai e del Medio Oriente.

I concerti inizieranno tutti i giorni di pomeriggio, dalle ore 18.00, e prevederanno l’alternarsi di artisti e band locali. Lanciato il nuovo format “Generation Bolle” pensato per dare spazio agli artisti emergenti italiani. Prevista la presenza de Tigri da Soggiorno, ChiamamiFaro, Giulia Mei. Oltre ai grandi ospiti da Daniele Incicco con i La Rua, ai Planet Funk a Stazioni Lunari. Sarà uno spettacolo a più voci guidato dalla vincitrice della Targa Tenco 2025 Ginevra di Marco. E in cui si alterneranno sul palco alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana. Ci saranno Piero Pelù, Nada, Cristiano Godano (Frontman Marlene Kuntz). E poi Drigo (chitarrista dei Negrita) per un gran finale degno del decimo compleanno di Bolle di Malto.

Obiettivo

La proposta musicale di Bolle di Malto si completa con BDM Sour Jazz. Tre concerti di Jazz gratuiti in programma a “Palazzo Ferrero” (Corso del Piazza, 29 – Biella) dal 28 al 30 agosto. Vedranno la partecipazione di BIB’s Trio Django Grappelli Experience (29 agosto ore 20.30), Silvia Fusè Max Tempia Quartet “Souvenir d’Italie (29 agosto ore 22), SLWJM “Future Soul Quartet”,(30 agosto ore 20.30) Basilico-Pagliero Quartet (30 agosto ore 22), Sambalelè Duo Saudade do Verão (31 agosto ore 20.30) e Georgia and the Candymen (31 agosto ore 22.00).

