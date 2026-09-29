Da 180 anni il birrificio Menabrea è in attività nel cuore di Biella. Una storia che continua a evolvere: agli interventi di innovazione realizzati negli ultimi anni nel sito produttivo si aggiungono ora due nuovi progetti, pensati per affrontare le esigenze della produzione contemporanea nel rispetto dell’identità del birrificio.

Birrificio Menabrea: al via nuovi interventi nel sito produttivo

Prendono il via in questi giorni i lavori per una nuova cantina di propagazione dei lieviti. La struttura, in vetro e acciaio, si integrerà in un’area preesistente del cortile del birrificio. È inoltre previsto l’ampliamento della cantina dei tank di birra filtrata. I due interventi comportano un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro e confermano la volontà di Menabrea di continuare a investire nel proprio sito storico.

Parallelamente, sono in fase di completamento i lavori di ampliamento e risistemazione del MeBo. Nei prossimi giorni Menabrea aprirà due nuove sale dedicate alla storia della birra in Italia e ad alcune collezioni di oggetti legati al mondo birrario estratti dall’archivio fratelli Thedy. Un ulteriore spazio per condividere con il pubblico una cultura che accompagna da sempre la vita del birrificio.

Il calendario dei lavori coincide quest’anno con l’iniziativa Fabbriche aperte. Per consentire lo svolgimento degli interventi, Menabrea sospenderà per questa edizione le visite al birrificio, un appuntamento che ha sempre suscitato grande interesse. L’azienda tornerà a partecipare il prossimo anno, quando potrà accogliere nuovamente il pubblico e mostrare anche i nuovi spazi.

Investire nella produzione e ampliare le occasioni di conoscenza della propria storia sono due aspetti dello stesso impegno: far crescere Menabrea a Biella, custodendo il legame con il luogo in cui la sua birra nasce da 180 anni.

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