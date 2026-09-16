Nemmeno il tempo di festeggiare la prima vittoria in campionato che è subito tempo di scendere nuovamente in campo.

Biellese al confronto contro il Bra

Il campionato di serie D ha in programma proprio oggi il primo turno infrasettimanale della stagione 2026/2027 e il calendario propone una trasferta ricca di insidie per la “nostra” Biellese. I bianconeri giocano infatti a Bra, allo stadio “Attilio Bravi” (calcio d’inizio alle 15), una partita che sulla carta, almeno in sede di pronostico, li vede favoriti.

I cuneesi, retrocessi a maggio dalla serie C dopo il ko ai play-out, non hanno certo iniziato al meglio la nuova annata. Prima lo scivolone nel turno preliminare di Coppa Italia, in casa contro il Lascaris, poi un solo punto raccolto nelle prime due giornate, vale a dire il pareggio interno dell’esordio contro la Fezzanese. Sabato nell’anticipo è poi arrivata una nuova sconfitta, questa volta fuori casa, sempre per mano del Lascaris. Un avvio stentato facilmente comprensibile se si guarda l’età media della formazione giallorossa, decisamente molto giovane, basti pensare che il tecnico Riccardo Boschetto può contare su appena due elementi nati negli anni ’90 (ed entrambi nel 1999 peraltro), mentre tutti gli altri sono nati dal 2000 in su. La poca esperienza, che pure è un concetto relativo, potrebbe avere il suo peso. Così come è rilevante il fatto che in estate, appunto dopo la discesa dalla C, c’è stata una vera e proprio rivoluzione sia a livello societario, sia a livello di staff, sia per quanto riguarda i giocatori.

Ecco dunque che il Bra questo pomeriggio avrà il coltello tra i denti, intenzionato a centrare finalmente i tre punti per scalare posizioni in classifica prima di farsi risucchiare dalle sabbie mobili della zona play-out.

Certo è che di fronte avrà una Biellese che sta bene di testa e di gambe. Lo ha dimostrato ampiamente proprio domenica, quando ha letteralmente schiantato una rivale di notevole caratura come il Ligorna. Un successo che ha dato ancora maggiore consapevolezza al gruppo delle qualità e delle possibilità di fare bene. E’ ipotizzabile qualche cambio a livello di formazione iniziale, anche perché fra quattro giorni si giocherà nuovamente (al “Pozzo-La Marmora” con il Chisola), e il fatto di avere tre partite in otto giorni significa logicamente gestire anche le energie fisiche e mentali della squadra. Mister Luca Prina può contare su una rosa ampia e di alto livello, con l’unica incognita legata ancora alle condizioni fisiche di Naamad, mentre è ancora out Menabò.

La Biellese vuole concedere il bis e lanciarsi tra le big della classifica, il Bra è avvisato…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato