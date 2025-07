Biella: terminati gli incontri per l’elezione dei Consigli di Quartiere

Si sono svolti gli incontri ai quartieri di Oremo- Barazzzetto-Vandorno e Valle Oropa. E si è conclusa la fase preparatoria per l’elezione dei nuovi Consigli di Quartiere.

Il fine di questi appuntamenti era quello di informare sull’iter previsto dal nuovo Regolamento. E sull’attivazione di questo particolare istituto di partecipazione dei cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

Il commento

Il commento dell’assessore ai quartieri e partecipazione, Domenico Gallello, “In totale sono stati nove gli appuntamenti in città nei diversi quartieri. E sono stati tutti partecipati e dinamici. Ed abbiamo registrato ampio interesse. I Consigli di Quartiere rappresentano per me un pilastro importante nel governo delle città. Offrendo ai cittadini una metodologia concreta per esprimere le proprie esigenze. E per proporre soluzioni e partecipare attivamente alla vita della comunità. Per tali motivazioni sono estremamente soddisfatto per come si sono svolti questi incontri. Da settembre ci avvieremo alla fase più operativa delle elezioni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato”.

Nei prossimi giorni il Sindaco adotterà il decreto che stabilisce il termine per la presentazione delle

liste dei candidate, presumibilmente entro fine settembre, e quella delle elezioni che si terranno alla

fine del mese di Ottobre.

