Biella si mette in moto per la salute con gli Amici dell’ospedale

La solidarietà corre su quattro ruote a Biella. Sabato 19 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, l’area dei Giardini Zumaglini (Piazza Vittorio Veneto) ospiterà l’iniziativa sociale “Mettiamo in moto la generosità”, promossa da Ford Italia in collaborazione con l’Associazione Onlus Amici dell’Ospedale di Biella e con il patrocinio del Comune. Biella è stata selezionata tra le 20 località italiane protagoniste di questo speciale tour benefico.

L’iniziativa offre a tutti i cittadini la possibilità di effettuare un test drive gratuito a bordo dei veicoli Ford. La partecipazione non comporta alcun costo per i guidatori, ma ha un valore inestimabile per la comunità: per ogni prova su strada effettuata, verranno devoluti 30 euro all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella. L’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di una modernissima PET/TC, un macchinario diagnostico fondamentale per la lotta contro i tumori.

In attesa del proprio turno, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i volontari dell’associazione presenti sotto i gazebo dedicati, approfondendo i progetti benefici del 2026. L’Associazione, guidata dal presidente Leo Galligani, in circa 12 anni di attività ha già raccolto e donato oltre 5 milioni di euro alla struttura sanitaria cittadina.

“L’acquisizione della PET è il futuro,” sottolinea Galligani. “Ogni anno sono più di 800 i biellesi che necessitano di questo esame diagnostico e che oggi sono costretti a spostarsi fuori territorio. Garantire questa tecnologia nel nostro ospedale significa completare un percorso di cura d’eccellenza e non rinunciare a diagnosi tempestive che possono salvare vite.”

La sinergia tra Ford e l’ospedale di Biella è già consolidata: il marchio automobilistico sostiene da mesi il progetto di radiologia domiciliare mettendo a disposizione una Ford Puma gialla, utilizzata per trasportare tecnici e apparecchiature nelle RSA locali evitando inutili e gravosi spostamenti agli anziani. Sabato 19 settembre la cittadinanza avrà l’occasione di trasformare qualche minuto alla guida in un concreto gesto d’amore per il territorio.

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