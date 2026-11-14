Duecentosessantunomila euro già iscritti a bilancio alla voce “inclusione sociale” per offrire una seconda opportunità a chi ha ottenuto lo status di rifugiato.

Biella si candida per il progetto di accoglienza migranti

È questa la cifra messa sul piatto dal Comune di Biella per candidarsi alla nuova edizione del bando ministeriale legato al Sai, il Sistema di accoglienza e integrazione che da anni affianca allo Stato le amministrazioni locali nei percorsi di autonomia dei migranti.

Il via libera ufficiale è arrivato dalla Giunta comunale, riunitasi al completo con il sindaco e tutti i nove assessori. La delibera approvata definisce nel dettaglio i contorni dell’iniziativa, nata su impulso del Governo a livello nazionale e sollecitata sul territorio dalla Prefettura. Il progetto avrà una durata biennale e sarà dimensionato per accogliere fino a un massimo di quindici persone. Secondo quanto stabilito dal documento approvato dall’esecutivo cittadino, i posti disponibili saranno riservati in via prioritaria a donne e nuclei familiari, garantendo così un supporto mirato alle fasce più vulnerabili per favorirne il reinserimento lavorativo e sociale in città.

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