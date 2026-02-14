Seguici su

Biella piange Carlo Serra: aveva 87 anni

Fondatore di Teatrando, aveva impersonato anche il Gipin nello spettacolo “Processo al Babi”

Lutto nel mondo dello spettacolo a Biella per la morte di Carlo Serra. Aveva 87 anni ed era un punto di riferimento della compagnia Teatrando.
Sin da giovane aveva recitato in gruppi amatoriali e aveva fatto parte di importanti compagnie teatrali. E’ stato tra i fondatori di Teatrando mettendo a disposizione la sua esperienza. Era stato inoltre il Gipin nel “Processo del Babi dagli anni Ottanta. Il funerale sarà celebrato lunedì 16 febbraio alle 15. nella chiesa di San Filippo a Biella.

