Biella paga in media 5419 euro di Irpef a contribuente.

Quanto pagano di Irpef i biellesi? In media 5.419 euro a contribuente. È il dato che emerge dall’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre sulle dichiarazioni dei redditi relative al 2024, elaborata sulla base dei dati fiscali del 2025. La provincia di Biella si colloca al 43º posto nella graduatoria nazionale per imposta media versata all’erario, con un reddito dichiarato medio di 26.144 euro.

Un valore che resta al di sotto della media italiana dell’Irpef, pari a 5.788 euro per contribuente, e che fotografa una realtà economica distante da quella dei territori con i redditi più elevati. A guidare la classifica è Milano, dove l’imposta media raggiunge i 9.066 euro, seguita da Roma con 7.536 euro. Tra le province con il prelievo più alto figurano anche Monza e Brianza, Bolzano e Bologna.

La differenza, spiega la Cgia, è legata soprattutto ai livelli di reddito: il sistema fiscale italiano è progressivo e, in linea generale, chi guadagna di più versa un’imposta maggiore. Le cifre, inoltre, sono calcolate al netto delle detrazioni per familiari a carico, lavoro e altre spese.

Oltre 134 mila contribuenti: pesano dipendenti e pensionati

Il quadro biellese si completa con i dati sul numero e sulla tipologia dei contribuenti. Nel 2024, in provincia, sono stati conteggiati complessivamente 134.169 contribuenti Irpef, dato che colloca Biella al 95º posto nella relativa graduatoria nazionale.

La componente più numerosa è quella dei lavoratori dipendenti, con 66.609 contribuenti, quasi la metà del totale. Seguono i pensionati, che raggiungono quota 56.863: una platea consistente, che conferma il peso dei redditi da pensione nel tessuto economico locale.

Più contenuti i numeri delle altre categorie: 4.563 contribuenti con redditi da lavoro autonomo e 6.792 con redditi da partecipazione. Si tratta di tipologie fiscali distinte, che contribuiscono a delineare la struttura dei redditi dichiarati sul territorio.

Il dato fiscale racconta il territorio

I numeri della Cgia offrono una fotografia della capacità reddituale del Biellese e del contributo dei suoi cittadini alle entrate dello Stato. L’imposta media provinciale inferiore al dato nazionale non significa, da sola, che il carico fiscale sia più leggero per ogni singola famiglia: il valore è una media e non misura direttamente la situazione dei singoli nuclei.

Il confronto con le province più ricche evidenzia soprattutto le differenze nella distribuzione dei redditi. Per Biella, territorio dalla storica vocazione manifatturiera, il dato diventa così un indicatore utile per leggere la composizione economica locale, tra lavoro dipendente, pensioni e attività autonome.

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