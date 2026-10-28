Biella investe 30 mila euro per le scuole cittadine.

Biella investe 30 mila euro per le scuole cittadine

Il Comune di Biella stanzia 30.000 euro a favore dei tre Istituti Comprensivi cittadini – San Francesco d’Assisi, Biella II e Biella III – per sostenere il rinnovo e l’integrazione degli arredi scolastici e le attività previste dai rispettivi Piani triennali dell’offerta formativa (PTOF).

La misura, approvata questa mattina in Giunta, prevede un contributo massimo di 10.000 euro per ciascun istituto, garantendo un’equa ripartizione delle risorse e offrendo alle scuole un sostegno concreto per rispondere alle necessità degli ambienti destinati alla didattica e alle attività educative.

Le spese dovranno essere sostenute entro il 31 dicembre 2026, secondo le modalità di erogazione e rendicontazione definite dagli uffici comunali.

L’assessore all’Istruzione, Livia Caldesi, dichiara: «La scuola ha bisogno di attenzione concreta e con questo stanziamento di 30 mila euro vogliamo dare ai tre Istituti Comprensivi di Biella la possibilità di intervenire sulle proprie necessità, migliorando gli spazi in cui ogni giorno si svolgono le attività didattiche ed educative. Abbiamo scelto di ripartire le risorse in parti uguali perché tutte le scuole meritano opportunità e strumenti adeguati. È un impegno concreto a favore degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie, perché la qualità della scuola passa anche dalle condizioni in cui si impara e si cresce».

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