Biella incrementa il patrimonio librario.

Il Comune di Biella conferma il proprio impegno per la cultura e la promozione della lettura con un nuovo e significativo stanziamento dedicato al materiale bibliografico e multimediale. È stato infatti sottoscritto un contratto per la fornitura di materiale bibliografico e multimediale destinato alla Biblioteca Civica e alla Biblioteca Ragazzi per il triennio 2026-2028. L’affidamento prevede un investimento complessivo di 44.000 euro, un importo che va ad aggiungersi agli investimenti strutturali già previsti annualmente dall’Amministrazione. Questo fondo consentirà di acquisire in forma frazionata e continua le più recenti novità editoriali del mercato italiano e straniero. Gli ordini

verranno gestiti tramite una piattaforma online dedicata, garantendo così una risposta tempestiva e mirata alle richieste e alle esigenze del pubblico di lettori biellesi. Questo intervento strategico non solo assicura un costante aggiornamento degli scaffali, ma è anche fondamentale per consolidare il

ruolo di coordinamento della Biblioteca Civica come Centro Rete delle 57 biblioteche del Sistema Bibliotecario Biellese.

Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura della Città di Biella, spiega: «Le nostre biblioteche sono il cuore pulsante della vita culturale del territorio, luoghi di incontro, scoperta e crescita per tutte le generazioni. Con questo importante investimento triennale garantiamo un afflusso continuo di nuovi titoli e risorse multimediali, assicurando ai cittadini un’offerta di altissima qualità, costantemente al passo con le uscite editoriali. Sostenere concretamente la lettura significa investire direttamente nel futuro e nel benessere della nostra comunità, mantenendo saldo il ruolo di Biella come punto di riferimento per l’intero Sistema Bibliotecario del nostro territorio.»

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