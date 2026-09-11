Torna a Biella l’appuntamento con la solidarietà firmato LILT: venerdì 18 settembre si terrà la quinta edizione della Pigiama Run, la corsa-camminata non competitiva aperta a tutti per sostenere i bambini e i ragazzi colpiti da patologie oncologiche. Presentata nella Sala Conferenze di Biver Banca – Gruppo Banca di Asti (Main Sponsor locale), l’iniziativa invita i partecipanti a indossare un pigiama, simbolo quotidiano dei piccoli pazienti costretti a lunghi ricoveri.

Biella in pigiama per la solidarietà: torna la Pigiama Run di Lilt

La partenza è fissata per le ore 19:00 da Spazio LILT in via Ivrea 22, in contemporanea con altre 37 città italiane. Già dalle 17:00, però, si aprirà il Village con musica, intrattenimento e il flash mob organizzato con la scuola di danza “L’Arabesque”. Presenti alla conduzione Elena Galliano, Fabio Tocco e Maurizio Scilla. Grande novità dell’edizione 2026 è la mascotte PIGI, protagonista del gioco “La Missione di Pigi” pensato per i bambini.

L’evento prevede due percorsi da 4 e 6 km tra le vie della città, adatti a corridori, camminatori e famiglie. Il ricavato delle iscrizioni andrà a finanziare il progetto “Alveare Amico” di LILT Biella, un servizio che attualmente supporta 15 famiglie garantendo accoglienza, supporto psicologico, scolastico e attività ricreative. Come ricordato dalla Presidente di LILT Biella, Rita Levis, «il pigiama è un simbolo semplice ma potente per dire ai bambini che non sono soli».

La manifestazione conta su un’ampia rete di partner: dal sostegno nazionale di Esselunga, Dual, S.C. Johnson, Columbus Group e Lauretana, ai patrocini di Comune di Biella e Regione Piemonte. L’iniziativa rientra inoltre nel calendario delle Corse Solidali con FIDAL Piemonte e APD Pietro Micca.

Le quote di partecipazione sono di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 7 anni (con pacco gara in omaggio). Le iscrizioni sono aperte sul sito www.pigiamarun.it/biella/.

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