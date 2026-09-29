La nuova edizione del Biella Classic si chiude con un bilancio straordinario, regalando grande agonismo lungo tutto il percorso.

Biella Classic 2026: spettacolo e passione per le auto

Nella Regolarità Classica, l’equipaggio locale Andrea Bagatello e Jessica Tasinato (Rovigo Corse, su Fiat 1100 103) ha conquistato il primo posto assoluto, precedendo Bacci-Bacci (Nettuno Bologna, Autobianchi A112 Abarth) e Todeschini-Boggio (Rovigo Corse). A loro sono andati i trofei in acciaio targati dall’artista Daniele Basso.

Nella classifica TNR si sono imposti Bartolo-Zucchella (Scuderia Castellotti, Fiat 127 Sport), davanti ai compagni di scuderia Piccirillo-Porretti e a Tondelli-Fichera. Negli Under 30 il successo è andato a Gobbi-Patti, mentre Falcetta-Marelli si sono aggiudicati la Prova a Media Classica e il Trofeo “Ratafià Rapa” nel circuito di Sagliano Micca.

Dominio assoluto della Scuderia Giovanni Bracco nella Regolarità Turistica (valida per il Challenge AC Biella), che monopolizza il podio con la vittoria di Ostuni-Fantoni (Fiat 124 Spider), seguiti da Mosca-Valz Cominet (primi anche nel Trofeo Ratafià Turistica) e Vigna-Vigna. La Giovanni Bracco ha fatto sua anche la graduatoria scuderie davanti ad APV Classic e Biella 4 Racing.

Nel femminile primato per Caligaris-Prina Cerai, mentre tra le auto moderne trionfano Giachetti-Regis Milano (Abarth 595). La Prova a Media Turistica è andata a Florio-Giardino.

Un sentito ringraziamento va al Presidente ACI Biella Andrea Gibello, agli sponsor, ai volontari, ai cronometristi e alle forze coinvolte per la perfetta riuscita dell’evento.

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