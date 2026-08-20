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Biella, cambia il tempo: arrivano pioggia e temporali dopo il grande caldo
Le massime non supereranno i 25 gradi oggi
Biella, cambia il tempo: arrivano pioggia e temporali dopo il grande caldo.
Biella, cambia il tempo: arrivano pioggia e temporali dopo il grande caldo
Dopo le tante giornate di sole e gran caldo, a Biella arriva un deciso cambio di scenario: oggi il tempo sarà caratterizzato da annuvolamenti, temporali e successive schiarite, accompagnati da un calo delle temperature.
La giornata inizierà con cielo molto nuvoloso o coperto, mentre nel corso delle ore sono attese nubi sparse e temporali, alternati a momenti più soleggiati.
Le temperature saranno decisamente più contenute rispetto ai giorni scorsi, con una minima di 20°C e una massima di 25°C.
Insomma, a Biella è in arrivo una giornata più instabile e fresca.
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