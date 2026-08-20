Biella, cambia il tempo: arrivano pioggia e temporali dopo il grande caldo.

Biella, cambia il tempo: arrivano pioggia e temporali dopo il grande caldo

Dopo le tante giornate di sole e gran caldo, a Biella arriva un deciso cambio di scenario: oggi il tempo sarà caratterizzato da annuvolamenti, temporali e successive schiarite, accompagnati da un calo delle temperature.

La giornata inizierà con cielo molto nuvoloso o coperto, mentre nel corso delle ore sono attese nubi sparse e temporali, alternati a momenti più soleggiati.

Le temperature saranno decisamente più contenute rispetto ai giorni scorsi, con una minima di 20°C e una massima di 25°C.

Insomma, a Biella è in arrivo una giornata più instabile e fresca.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook