Bersaglieri in lutto: addio al generale Scipione Lasorte

I Bersaglieri e Biella dicono addio al Generale: l’ultimo cordoglio a San Paolo

Si sono svolti nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Biella i funerali del Generale dei Bersaglieri, scomparso all’età di 96 anni. La comunità locale e il corpo militare si sono stretti attorno alla famiglia, in particolare alla moglie Mirella, ai figli e ai nipoti, in un abbraccio commosso e partecipe.

Durante la funzione religiosa, il parroco don Filippo ha tratteggiato il profilo del commilitone scomparso, richiamando il valore della responsabilità che accompagna chi ricopre alte cariche istituzionali e militari. A rappresentare il legame indissolubile con il territorio erano presenti i Bersaglieri biellesi con i Labari della Provincia e della Sezione, scortati dal presidente sezionale Giannino Zanellati e dal consigliere Carlo Albertini.

Particolarmente toccante la fase finale della cerimonia: Giuliano Lusiani, presidente provinciale dell’associazione, ha recitato la “Preghiera del Bersagliere”, offrendo il cordoglio di tutti i fanti piumati. Le note del Silenzio, intonate dalla tromba di Matteo Bona e accompagnate dall’organo, hanno chiuso la funzione prima del trasferimento al cimitero cittadino, suggellando un ricordo destinato a restare vivo nel tempo.

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