Bancomat esploso a Valle Mosso: ma niente bottino.

Emergono ulteriori dettagli dopo l’esplosione del bancomat della Banca Sella in centro a Valle Mosso nella notte tra sabato e domenica.

I malviventi hanno fatto esplodere il bancomat, le deflagrazioni hanno fatto saltare anche i vetri delle finestre del palazzo e di alcune abitazioni vicine.

La banda però, nonostante l’enorme danno, non è riuscita a prendere i soldi. La cassaforte ha resistito.

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