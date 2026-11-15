AttualitàValli Mosso e Sessera
Bancomat esploso a Valle Mosso: ma niente bottino
La cassaforte ha resistito. Indagini continuano da parte dei carabinieri
Bancomat esploso a Valle Mosso: ma niente bottino.
Emergono ulteriori dettagli dopo l’esplosione del bancomat della Banca Sella in centro a Valle Mosso nella notte tra sabato e domenica.
I malviventi hanno fatto esplodere il bancomat, le deflagrazioni hanno fatto saltare anche i vetri delle finestre del palazzo e di alcune abitazioni vicine.
La banda però, nonostante l’enorme danno, non è riuscita a prendere i soldi. La cassaforte ha resistito.
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