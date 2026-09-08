È una pratica che arriva dal Giappone quella del bagno di foresta o, in inglese, forest bathing.

Bagno di foresta con il Fondo Tempia per ricaricarsi di energia

Il Fondo Edo Tempia la proporrà a partire dal 18 settembre con una giornata introduttiva che si svolgerà nel giardino attorno alla sede di via Malta 3 a Biella. A guidarla, così come le successive cinque uscite, della durata di circa due ore ciascuna, sarà Cinzia Piccioni, naturopata esperta in pratiche di benessere in natura.

Il primo incontro, che inizierà alle 17, sarà gratuito e prevede una breve introduzione seguita dalla pratica esperienziale. Per partecipare alle successive cinque uscite, sempre il venerdì alle 17 nei dintorni di Biella, sarà richiesto un contributo di 30 euro, devoluto al

Fondo Edo Tempia o a progetti di riforestazione.

«Lo Shinrin Yoku, nato in Giappone come pratica di benessere e prevenzione, significa “immergersi nell’atmosfera della foresta” attivando i cinque sensi» spiega la naturopata.

«Attraverso semplici esperienze sensoriali impariamo a vivere il bosco in modo più profondo e consapevole, lasciando che il silenzio, i profumi, i colori e la presenza degli alberi agiscano sul nostro equilibrio interiore. È un’esperienza immersiva che aiuta a rallentare, respirare e ritrovare il contatto con la natura e con sé stessi».

Durante le uscite nella natura, i partecipanti impareranno ad ascoltare le sensazioni donate dall’ambiente circostante. «Ogni albero» sottolinea Cinzia Piccioni «trasmette una presenza particolare: alcuni evocano calma, altri forza, protezione, chiarezza o capacità di

lasciar andare. Attraverso il contatto con il bosco possiamo imparare a riconoscere queste percezioni. Durante il percorso alterneremo momenti di cammino lento, ascolto, respirazione e osservazione della natura. Accanto agli aspetti scientifici e ai benefici

riconosciuti del bagno di foresta, verrà dato spazio anche all’ascolto energetico degli alberi, nato dall’esperienza diretta vissuta nei boschi».

La pratica del bagno di foresta è adatta a tutti e non richiede una preparazione fisica particolare. Per le uscite è consigliato un abbigliamento comodo e adatto all’ambiente del

bosco.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato