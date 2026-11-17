AttualitàCircondario
Azzannato da un cane in via Macallè a Biella
L’uomo è rimasto ferito e portato in ospedale per accertamenti.
E’ stato azzannato da un cane di grossa taglia che poi si sarebbe allontanato con il padrone. E’ successo l’altro giorno a Biella in viale Macallè. L’uomo è stato portato poi al pronto soccorso per refertare la lesione.
Sul posto sono giunti i carabinieri. Sono in corso gli accertamenti del caso.
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