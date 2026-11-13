AttualitàValle Elvo
Auto contro una pianta a Magnano a causa della pioggia
Sul posto i vigili del fuoco
Auto contro una pianta a Magnano a causa della pioggia.
In serata, intorno alle 19.30, un secondo sinistro ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a Magnano. Un’automobilista ha terminato la propria corsa contro un albero caduto improvvisamente sulla carreggiata. A favorire l’impatto sarebbe stata la fitta nebbia calata sulla zona, che ha ridotto drasticamente la visibilità impedendo al conducente di scorgere in tempo l’ostacolo. Anche in questo caso non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nel taglio e nella rimozione della pianta per ripristinare la sicurezza stradale, insieme ai Carabinieri per gli accertamenti del caso.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook