Seguici su

AttualitàBiella

Auto contro furgone in superstrada: 118 sul posto

Disagi per il traffico è successo all’altezza dell’uscita di Vigliano

Pubblicato

3 minuti fa

il

incidente sulla provinciale
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Auto contro furgone in superstrada: 118 sul posto.

Auto contro furgone in superstrada: 118 sul posto

Rallentamenti oggi pomeriggio sulla superstrada tra Biella e Vigliano. Proprio nei pressi dell’uscita di Vigliano un furgone e un’auto si sono scontrate.  Le vetture sono andate di traverso.

Traffico bloccato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Presente anche l’ambulanza del 118.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *