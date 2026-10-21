Auto contro furgone in superstrada: 118 sul posto.

Auto contro furgone in superstrada: 118 sul posto

Rallentamenti oggi pomeriggio sulla superstrada tra Biella e Vigliano. Proprio nei pressi dell’uscita di Vigliano un furgone e un’auto si sono scontrate. Le vetture sono andate di traverso.

Traffico bloccato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Presente anche l’ambulanza del 118.

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