Auto a fuoco in autostrada all’altezza di Carisio

Questa mattina 7 aprile intorno alle 8:30 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris insieme a quello Volontario di Santhià sono intervenuti sullo svincolo dell’ autostrada a Carisio per il principio di incendio in una autovettura.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme che avevano interessato il vano motore in seguito alla messa in sicurezza della vettura e dell’ area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare

Presente sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale

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