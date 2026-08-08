Auguri a tutti i gatti del mondo

Eleganti, misteriosi, a tratti decisamente buffi, ma indubbiamente padroni assoluti delle nostre case. Oggi, sabato 8 agosto, si celebra la Giornata Mondiale del Gatto.

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Una ricorrenza nata nel 2002 per iniziativa dell’International Fund for Animal Welfare (IFAW) che, anno dopo anno, si è trasformata in un vero e proprio fenomeno globale, capace di unire milioni di proprietari sotto un’unica grande passione felina.

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Un membro della famiglia

Che il gatto non sia un semplice animale da compagnia è ormai un dato di fatto. Per molti è un membro della famiglia a tutti gli effetti, un compagno silenzioso capace di intercettare i nostri umori con uno sguardo o di sciogliere le tensioni della giornata con il suono terapeutico delle fusa.

Gli esperti confermano che la convivenza con un micio riduce lo stress e migliora il benessere psicologico, regalando una strana forma di serenità che solo la loro fiera indipendenza sa offrire. Certo, non mancano i piccoli compromessi quotidiani: dai divani presi di mira per farsi le unghie alle improvvise corse notturne nei corridoi, fino all’amore viscerale per le scatole di cartone, spesso preferite a cucce costose e super tecnologiche.

I meno fortunati

Mentre i social network si riempiono di foto, video e storie dedicate ai “mici” di ogni razza e dimensione, la giornata di oggi porta con sé anche una riflessione più profonda. Accanto ai gatti che sonnecchiano sereni sui nostri divani, esistono migliaia di felini meno fortunati. Per questo motivo, le associazioni animaliste e i volontari di tutto il mondo sfruttano questa vetrina per accendere i riflettori sui gatti randagi e sugli ospiti dei gattili, ricordando l’importanza delle adozioni responsabili e del contrasto all’abbandono estivo. Festeggiare oggi significa anche fare un piccolo gesto per loro.

Buona festa a tutti i gatti del mondo, creature libere che, per nostra immensa fortuna, hanno scelto di camminarci accanto!

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