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Aspa, sospese momentaneamente le visite ai 32 barboncini salvati

Intanto l’associazione lancia un appello per cibo, materiali d’igiene e spese veterinarie

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Aspa, sospese momentaneamente le visite ai 32 barboncini salvati
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Aspa, sospese momentaneamente le visite ai 32 barboncini salvati.

Aspa, sospese momentaneamente le visite ai 32 barboncini salvati

Di seguito il post pubblicato sulle pagine social di Aspa – Animalisoloperamore

Nei giorni scorsi abbiamo accolto presso la nostra struttura di Cossato **32 barboncini** provenienti da un sequestro.
Al momento siamo in attesa di precise disposizioni ufficiali in merito al loro affidamento e alla loro adozione. Non appena sapremo come procedere, sarà nostra cura dare risposte certe e aggiornamenti a tutte le decine di persone che ci stanno contattando.
Abbiamo vissuto momenti di vero caos e, per questo motivo, **LE VISITE IN CANILE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE ALLA CONOSCENZA DEI BARBONCINI SONO MOMENTANEAMENTE SOSPESE.**
Dobbiamo tutelare la loro tranquillità in questo delicato momento di cambiamento, oltre alla serenità di tutti gli altri ospiti del canile, la cui routine è stata inevitabilmente stravolta. Siamo certi che condividerete questa scelta fatta nell’esclusivo interesse degli animali. 
**COME POTETE AIUTARCI**
Questa emergenza sta comportando un impegno economico molto importante tra spese veterinarie, materiali di consumo e alimenti specifici.
Se volete darci una mano, stiamo raccogliendo in particolare:
* Cibo dedicato: **Royal Canin Mini Puppy** e **Mini Starter** (sia secco che umido)
* Traversine assorbenti e materiale d’igiene
Per chi volesse sostenere le spese veterinarie e di gestione con una donazione:
**IBAN:** IT91F0326822303053845960960
**Intestato a:** Animali Solo Per Amore OdV
Un grazie di cuore da parte nostra, ma soprattutto da parte di ciascuno di loro!
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