Aspa, sospese momentaneamente le visite ai 32 barboncini salvati.

Di seguito il post pubblicato sulle pagine social di Aspa – Animalisoloperamore

Al momento siamo in attesa di precise disposizioni ufficiali in merito al loro affidamento e alla loro adozione. Non appena sapremo come procedere, sarà nostra cura dare risposte certe e aggiornamenti a tutte le decine di persone che ci stanno contattando.