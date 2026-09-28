AttualitàBiella
Asl in sciopero venerdì 2 ottobre
Garantite solamente le urgenze
Asl in sciopero venerdì 2 ottobre. Lo ha reso noto nel pomeriggio di ieri l’ufficio comunicazione e urp della stessa Azienda Sanitaria Locale di Biella.
Asl in sciopero venerdì 2 ottobre
“Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica riporta che l’Organizzazione Sindacale CSLE ha proclamato lo sciopero Nazionale plurisettoriale dei comparti Funzioni Locali, Sanità, Istruzione Ricerca per l’intera giornata di venerdì 2 ottobre 2026”. Questo si legge nella nota ufficiale.
“Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l’ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza”, è la conclusione.
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