Si è conclusa nelle scorse settimane la consegna delle carte prepagate ai dipendenti del comparto sanità dell’ASL di Biella, ultimo passaggio di un progetto di welfare integrativo che destina complessivamente circa 1,6 milioni di euro al personale dell’Azienda. Nell’ambito della sanità pubblica sono ancora circoscritte le esperienze in questo campo, ed in particolare quelle di Aziende Sanitarie che, come nel caso dell’ASL di Biella, abbiano espletato autonomamente una gara sopra soglia per erogare welfare integrativo in carte prepagate, con un importo individuale prossimo al tetto annuo di esenzione fiscale.

«Questo progetto nasce da una scelta precisa: investire sulle persone che ogni giorno garantiscono i servizi sanitari ai cittadini biellesi — ha dichiarato Mario Sanò, Direttore Generale dell’ASL BI — Abbiamo scelto di costruire un percorso finalizzato a perseguire il miglior risultato possibile, in modo che le risorse della contrattazione arrivassero ai dipendenti nella misura più ampia possibile, costituendo al contempo anche una crescita sul tema del welfare integrativo da parte degli staff aziendali. La Direzione Generale ringrazia le organizzazioni sindacali per il confronto costruttivo e i professionisti dell’Azienda che con il loro impegno hanno reso possibile, in tempi rapidi, un’operazione complessa. Il benessere di chi lavora in sanità è parte integrante della qualità delle cure: è una strada sulla quale si intende proseguire.»

Ciascun dipendente ha ricevuto carte, per un valore complessivo di 990 euro, utilizzabili per la spesa alimentare e per l’acquisto di un’ampia gamma di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati.

Le risorse non provengono da fondi straordinari, ma dalla contrattazione collettiva integrativa: una quota della retribuzione di risultato è stata destinata al welfare integrativo, d’intesa con le organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dall’articolo 89 del Contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità 2019-2021, oggi confermato dall’articolo 56 del contratto successivo. Gli accordi integrativi aziendali, sottoscritti il 6 dicembre 2024 e il 15 dicembre 2025 dalle OO.SS. CGIL, CISL FP, NURSIND, NURSING UP, UIL FP e dalla RSU, hanno destinato al welfare complessivamente circa 1,6 milioni di euro.

Per trasformare l’accordo in benefici concreti l’Azienda ha dovuto costruire da zero un percorso amministrativo, rispetto al quale la casistica è ancora limitata nel pubblico impiego: le esperienze di welfare nella pubblica amministrazione non sono ancora così diffuse e non esisteva una strada collaudata da seguire.

L’ASL di Biella ha indetto una procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’articolo 71 del Codice dei contratti pubblici, sulla piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di welfare aziendale mediante fornitura di carte prepagate. La gara ha consentito di individuare l’operatore economico migliore offerente, che ha applicato uno sconto reinvestito integralmente in carte aggiuntive per i dipendenti. L’obiettivo condiviso fin dall’inizio con le organizzazioni sindacali era, infatti, mantenere intatto l’ammontare destinato ai lavoratori: grazie alla scontistica applicata, ogni euro risparmiato in sede di gara è tornato al personale sotto forma di potere d’acquisto.

Sono rientrati nel progetto i dipendenti del comparto con almeno tre mesi di servizio alla data di distribuzione. La contrattazione aziendale ha scelto di non differenziare l’importo tra dipendenti con e senza figli a carico, riconoscendo a tutti la stessa cifra, che rientra nella soglia prevista dalla normativa sui fringe benefit. La fase di consegna, avvenuta tra agosto e settembre, ha richiesto un mese di attività intensa sotto il coordinamento della Struttura Complessa Personale, e ha visto la partecipazione volontaria di personale amministrativo afferente a tutte le strutture aziendali, che si è reso disponibile per organizzare e presidiare le sedute di distribuzione.

Il percorso non si esaurisce qui. Il contratto ha durata di un anno più uno di proroga e l’Azienda sta valutando, insieme alle organizzazioni sindacali, l’estensione dello stesso modello alle aree della dirigenza sanitaria e professionale, tecnica e amministrativa per l’annualità successiva.

La RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno espresso soddisfazione per un accordo che valorizza concretamente il personale del comparto attraverso la contrattazione integrativa aziendale. L’intesa raggiunta dimostra l’efficacia di un modello sindacale unitario capace di trasformare le risorse contrattuali in risposte economiche immediate e tangibili contro il carovita.

In qualità di firmatari degli accordi hanno così dichiarato CGIL, CISL FP, NURSIND, NURSING UP, UIL FP e la RSU aziendale: «Il confronto tra Azienda e parti sindacali ha permesso di dare vita a un progetto innovativo, con una ricaduta positiva per tanti dipendenti. Abbiamo lavorato insieme per valorizzare il più possibile il capitale destinato al welfare e il risultato è stato raggiunto. Questa sinergia ha permesso all’ASL BI di realizzare in autonomia un progetto che colloca l’Azienda Sanitaria biellese tra le esperienze di welfare più rilevanti nel panorama della sanità pubblica regionale e non solo. In questo modo si è aperta una strada su cui continuare a lavorare», e anche la Segreteria Territoriale FIALS ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti e per l’efficacia dell’accordo.

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