Asilo nido riaperto dopo la caccia al… topolino

La vista di un innocuo topolino da granaglia è stata oggetto di una segnalazione al Comune e, ovviamente, il sindaco Monica Mosca ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea dell’asilo nudo. Il fatto è successo tra le mura della struttura di Occhieppo Inferiore.

Avvistato un topolino, asilo nido chiuso per quattro giorni

Inizialmente non si capiva se il protagonista della scena fosse un ghiro oppure un topo, alla fine è stato appurato che si trattava di quest’ultimo: è stato scovato dopo una lunga “caccia” tra i locali dell’istituto.

La sindaca Mosca: “Abbiamo fatto intervenire due ditte di derattizzazione. Si trattava di un roditore innocuo, ma in ogni caso la scuola non è il suo posto”

«Appena mi è arrivata la segnalazione – spiega la prima cittadina – ho allertato i tecnici, i quali hanno agito nell’immediatezza con una totale disinfestazione. In un primo momento la scuola è stata chiusa per due giorni. Ironia della sorte, appena riaperta l’indesiderato inquilino roditore è stato nuovamente visto. A quel punto ho deciso di fare intervenire ben due ditte specializzate nella derattizzazione, quindi il nido è rimasto chiuso per altri due giorni. Gli addetti hanno messo a soqquadro tutto fino a quando non sono riusciti a scovare il roditore – continua Monica Mosca -. Si trattava di un topolino da granaglia, ovviamente innocuo, ma in ogni caso la scuola non è il suo posto».

Asilo riaperto e retta ridotta per il mese di gennaio

Ora l’asilo nido è stato riaperto: «Lunedì 19 abbiamo fatto rientrare i piccoli; da allora sono trascorsi quattro giorni e non si è più visto nulla. Si trattava di un episodio del tutto isolato; l’accaduto non è un caso sanitario, quindi avrei anche potuto evitare l’ordinanza di chiusura della scuola – conclude il sindaco – ma per coscienza ho preferito agire così».

Visto che i piccoli sono rimasti a casa per quattro giorni, l’amministrazione comunale in via straordinaria ha disposto una riduzione della retta del mese di gennaio.

Mauro Pollotti

