Un uomo di 39 anni residente nella provincia di Pavia è stato trasferito e recluso nel carcere di Biella, dove è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Milano.

Arrestato per pedopornografia: 39enne finisce nel carcere di Biella

L’arresto, eseguito dalla Polizia di Stato, è il risultato di una complessa indagine avviata in Piemonte dalla Sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica di Novara, coordinata dopo una segnalazione internazionale inviata dal NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). Le accuse a carico del trentanovenne sono estremamente gravi: detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, unitamente al reato di accesso abusivo a sistema informatico.

Gli accertamenti tecnici ed informatici hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell’indagato, il quale hackerava e utilizzava account Messenger appartenenti a ignari cittadini — tra cui anche un pensionato del tutto estraneo alla vicenda — per veicolare e scambiare i contenuti illeciti in rete, tentando così di mascherare la propria identità.

Durante le perquisizioni condotte dagli agenti sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici. L’analisi forense sui supporti ha portato al rinvenimento di circa 15.000 file pedopornografici e di un elenco contenente credenziali rubate, utilizzate dall’uomo per prendere il controllo di circa 200 profili social altrui. La competenza territoriale della Procura milanese è stata determinata dal domicilio dell’indagato.

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