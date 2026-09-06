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Anziano investito a Chiavazza. È grave

Il conducente del veicolo si è subito fermafo

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4 minuti fa

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malore in casa
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Biella, anziano investito a Chiavazza: è in codice rosso

Ieri Intorno alle 19.45, in via Milano, nel quartiere Chiavazza di Biella, un uomo di circa 70 anni è stato investito da un’automobile. Il conducente si è immediatamente fermato.

Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza medicalizzata e trasferito in codice rosso all’ospedale di Ponderano.

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