Attualità
Anziano investito a Chiavazza. È grave
Il conducente del veicolo si è subito fermafo
Biella, anziano investito a Chiavazza: è in codice rosso
Ieri Intorno alle 19.45, in via Milano, nel quartiere Chiavazza di Biella, un uomo di circa 70 anni è stato investito da un’automobile. Il conducente si è immediatamente fermato.
Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza medicalizzata e trasferito in codice rosso all’ospedale di Ponderano.
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