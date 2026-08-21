AttualitàCossatese
Anziano cade dal balcone a Cossato: ricoverato in ospedale
Incidente domestico
Attimi di apprensione nei giorni scorsi a Cossato, dove si è reso necessario un tempestivo intervento dei soccorsi per prestare aiuto a un anziano rimasto ferito all’interno della propria abitazione.
Un uomo di 77 anni stava approfittando della giornata per svolgere alcuni lavori domestici nel proprio appartamento. Nello specifico, l’anziano si era portato sul balcone di casa con l’intento di sistemare una tenda da sole che necessitava di manutenzione. Per cause ancora in fase di accertamento — riconducibili a una perdita di equilibrio o a un falso movimento — l’uomo è improvvisamente caduto a terra, rovinando sul pavimento del terrazzo.
Non potendosi rialzare autonomamente a causa del trauma riportato, è stato lanciato l’allarme al numero unico di emergenza. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che si sono adoperati per raggiungere e mettere in sicurezza l’anziano, oltre al personale sanitario del 118 per le prime cure del caso. Insieme a loro sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della Compagnia locale per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente domestico.
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