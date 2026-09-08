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Anziano abbracciato da una sconosciuta: sparisce la collana

L’ultimo episodio è avvenuto a Lessona, attenzione ai raggiri.

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15 secondi fa

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Brutta disavventura l’altra mattina per un uomo rimasto vittima di un odioso raggiro nel comune di Lessona.

Anziano abbracciato da una sconosciuta: sparisce la collana

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava passeggiando tranquillamente per le vie del paese quando è stata improvvisamente avvicinata da una donna sconosciuta. Quest’ultima, con una scusa e senza alcun motivo apparente, lo ha cintato in un abbraccio affettuoso: una mossa calcolata per sfilargli con destrezza la catenina d’oro che portava al collo.

Accortosi del furto, l’uomo ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri, ma della malvivente si erano già perse le tracce. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per identificare l’autrice del gesto.

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