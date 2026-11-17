Un traguardo straordinario che profuma di dedizione, caffè e sorrisi. Anna Possi, la barista più longeva d’Italia e d’Europa, ha spento lunedì 16 novembre ben 102 candeline, continuando instancabilmente a servire i suoi clienti nello storico Bar Centrale di Nebbiuno, sulle colline dell’Alto Vergante, in provincia di Novara.

Anna Possi: 102 anni per la barista più longeva d’Italia

Nata il 16 novembre 1924, Anna rappresenta una vera e propria leggenda vivente. La sua avventura dietro il bancone ha radici profonde: era il 1° maggio 1958 quando inaugurò il locale insieme al marito René. Da allora, tra tazze fumanti e chiacchiere quotidiane, non ha mai smesso di accogliere residenti e turisti con la sua proverbiale gentilezza e una determinazione fuori dal comune, trasformando il bar in un punto di riferimento insostituibile per la comunità.

Negli ultimi anni, la sua storia di straordinaria passione per il lavoro ha varcato i confini del Novarese. Oltre ad aver ricevuto la prestigiosa onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Anna è diventata uno dei volti simbolo e dell’accoglienza delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, portando i valori del territorio su un palcoscenico internazionale.

Festeggiata da concittadini, autorità e affezionati clienti, Anna Possi continua a dimostrare che la passione non ha età, regalandoci una lezione di vita che resterà per sempre impressa nella storia del nostro Paese.

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