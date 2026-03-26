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Angela Colella presenta “Elettra” alla Biblioteca civica

Il libro ha vinto nel 2024 il premio “Sandomenichino” per la narrativa inedita

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Domani alla Biblioteca civica Angela Colella presenta “Elettra”.

Angela Colella presenta “Elettra”

Domani, venerdì 27 marzo, alle 18:30, la Biblioteca civica “Alfredo Frassati” di Biella ospita la presentazione di “Elettra”, il romanzo di Angela Colella, pubblicato nel novembre 2025 dalla casa editrice Helicon.
Il libro, vincitore nel 2024 del Premio “Sandomenichino” per la narrativa inedita, racconta la storia intensa e tormentata di Elettra, una giovane donna segnata da un rapporto profondo e ambiguo con il padre Alfredo. Tra Calabria e Sicilia, da Brigandì — luogo immaginario — a Palermo, il romanzo intreccia visioni, realtà crude e introspezioni profonde, accompagnando la protagonista in un percorso doloroso fino alla convinzione di essere responsabile della morte del padre.
L’autrice dialogherà con il giornalista Niccolò Mello.

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