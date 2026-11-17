Ancora una volta TEDxBiella ha registrato il tutto esaurito, domenica all’auditorium di Città Studi, per ascoltare gli speaker attraverso la formula dei “TED talk”: interventi brevi che focalizzano un argomento specifico con l’obiettivo di diffondere cultura in modo capillare e facilmente accessibile. Si sono avvicendati sul palco biellese gli interventi molto intensi e ispirazionali che hanno saputo interpretare il tema di questa edizione L’invisibile che ci muove.

Flaminia Angelucci, Event Manager, Marco Bardelle, imprenditore, Andrea Belluati, docente e ricercatore, Gianluca Sinico e Diana Bezea, innovatori sociali, Giulia Ferrari, ricercatrice, Michele Miravalle, docente e coordinatore dell’Osservatorio Detenzione di Antigone, Alessandra Pellegrini De Luca, giornalista e Fabio Sanvitale, giornalista investigativo hanno raccontato quello che non si vede, quello che sta dietro ad un progetto, dalle idee alle relazioni, come nasce quella spinta che ci porta all’azione e le dinamiche che portano a muoversi, a dare forma concreta all’invisibile.

Durante l’evento la visual recorder Sara Serravalle ha realizzato in diretta una sintesi grafica dei temi dell’evento.

Christian Zegna, organizzatore dell’evento, commenta: “Il mio primo ringraziamento va al pubblico che, ancora una volta, ha partecipato al TEDxBiella con grande interesse, mandando l’evento sold out in pochi giorni. Durante il pomeriggio si sono avvicendati punti di vista molto diversi fra loro, dando vita ad una riflessione ampia e articolata: in questa pluralità sta il valore del TEDxBiella, un evento che è rimasto gratuito per il pubblico grazie al fondamentale supporto dei nostri sponsor. Per il futuro, vorremmo provare a rendere il palco di TEDxBiella un’occasione per raccontare anche il punto di vista di quei biellesi che di solito non hanno questa opportunità”.

Nel corso della giornata sono state particolarmente apprezzate le due iniziative collaterali al TEDxBiella: il laboratorio di robotica inclusiva Basilio Bona dedicato ai bambini dai 5 agli 12 anni, organizzato da Cascina Oremo, e la mostra “Invisibile, finché c’è luce” curata da Canazza & Co. Srl.

L’evento

TEDxBiella è organizzato da Christian Zegna, Luca Murta Cardoso, Matteo Lusiani e Irene Finiguerra, insieme a volontari e sostenitori, in partnership con il Gruppo Giovani Imprenditori Uib, BTREES, Cappellificio Biellese 1935, BiBox Art space, Matteo Lusiani Brand Consulting, con il contributo di Fondazione CRB, e con la sponsorship di Unione Industriale Biellese, Angelico, Mulicar, Mondoffice, Hydro-mec, Elettrotecnica Vallestrona, Canazza &c, Startpower, MCL Biella, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, Stamperia Alicese, Robinson, Bergo Pneumatici, Maglificio Maggia, BNI grazie al supporto tecnico di Koodit, Città Studi Biella, Cascina Oremo, IMLAND Radio. Iltec e IIS Gae Aulenti.

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