Continua, giorno dopo giorno, il delicato, lungo e complesso percorso per provare a far migliorare le condizioni di Elsa, la quindicenne biellese rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Crans Montana.

Ancora una operazione per la 15enne Elsa

Il quadro clinico attualmente è sempre molto grave, ma stabile. L’adolescente è ancora ricoverata all’ospedale di Zurigo, dove ieri è stata sottoposta a un nuovo delicato intervento chirurgico che riguardava alcune zone del corpo interessate dalle ustioni, in particolare la schiena.

«Elsa è stata spostata da camera sua alle 10 di mattina – conferma il papà Lorenzo – per farci ritorno alle 18».

Le condizioni

La ragazza è dunque rimasta in sala operatoria per circa otto ore. Ora bisogna continuare ad attendere e a sperare, come una famiglia e un’intera città stanno facendo dal primo giorno di gennaio. Sono infatti ormai trascorsi due mesi da quella maledetta e tragica notte di Capodanno, costata la vita a 41 persone.

Le indagini

Nel frattempo nella giornata di venerdì sui media nazionali ed elvetici sono state riportate le parole pronunciate da una giovane donna, dipendente del Le Constellation, che si è risvegliata dopo tre settimane di coma. «Ero al piano di sotto a fare i video, mi sono girata e ho visto un piccolo fuoco – ha raccontato tra l’altro ai microfoni di Storie Italiane, su Rai 1 -. Sono andata sopra urlando a tutti che dovevamo uscire, ma nessuno mi ha ascoltato o forse creduta. Sono saliti dopo per uscire dal locale ma erano bloccati».

