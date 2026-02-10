AttualitàValle CervoValli Mosso e Sessera
Torna ancora la neve a Bielmonte e Oropa
Primi fiocchi ieri sera, anche oggi previsto nevischio verso Bielmonte
Altra neve sulle montagne biellesi. Ieri sera sono scesi i primi fiocchi su Bielmonte e in parte su Oropa. L’inverno prosegue.
Anche nella giornata di oggi previsto nevischio in montagna.
