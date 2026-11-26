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Ancora pioggia e maltempo, ma verso sera migliora
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 26 novembre
Ancora pioggia e maltempo, ma verso sera migliora. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 26 novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Ancora pioggia e maltempo, ma verso sera migliora
La notte si presenta con pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attestano intorno ai 10,8°C, con una percezione di 10,4°C. Il vento soffia da Nord-Nord Ovest a una velocità di 6,5 km/h, con raffiche che raggiungono i 20,4 km/h. L’umidità è elevata, attorno al 92%.
Nella mattina, le condizioni meteorologiche non subiscono significative variazioni. La pioggia moderata continua, mantenendo una temperatura di circa 8,2°C. La copertura nuvolosa rimane anch’essa al 100%. Il vento è debole, con velocità di 1,7 km/h e provenienza da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si mantiene alta, intorno al 88%.
Durante il pomeriggio, si assiste a un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. La pioggia leggera si presenta fino alle 13, con temperature che raggiungono i 13,5°C. Successivamente, il cielo diventa coperto, con temperature che scendono fino a 4,6°C entro le 16. L’umidità rimane costante attorno al 91-95%.
La sera porta un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che scende fino a 0,3°C. Il vento si fa più evidente, con velocità che variano tra 1,8 km/h e 3 km/h. La copertura nuvolosa si riduce progressivamente, portando a un cielo con poche nuvole entro la fine della giornata.
In sintesi, le previsioni del tempo per oggi nel Biellese indicano una giornata caratterizzata da pioggia nella prima parte, seguita da un graduale miglioramento nel corso della sera.
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