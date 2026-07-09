Anche quest’anno torna Simpatiche Zampette.

Anche quest’anno torna Simpatiche Zampette

Ha superato il traguardo dei primi dieci anni e si prepara a tornare ancora una volta con tutto il suo entusiasmo.

Stiamo parlando ovviamente di Simpatiche Zampette, il concorso dedicato agli animali domestici promosso dal giornale La Provincia di Biella, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione.

Un appuntamento ormai molto atteso dai lettori, che ogni anno coinvolge centinaia di famiglie biellesi e ha come protagonisti i loro inseparabili compagni di vita: cani, gatti, cavalli e qualsiasi altro animale domestico capace di regalare affetto, compagnia e tanti momenti di allegria.

Come aderire

Partecipare è semplice: basta inviare alla redazione la fotografia del proprio animale. Da mercoledì prossimo, inoltre, su ogni numero del giornale sarà disponibile l’apposito coupon attraverso il quale i lettori potranno votare i loro preferiti.

Al termine del concorso, previsto per la fine del mese di settembre, i tre animali più votati riceveranno un premio speciale. Durante tutta la durata della gara sarà inoltre pubblicata, settimana dopo settimana, una classifica aggiornata per seguire l’andamento delle votazioni e sostenere i propri beniamini.

E’ già il momento di inviare le vostre foto

Le fotografie possono già essere inviate alla redazione tramite WhatsApp al numero 331 8610314. È necessario indicare il nome dell’animale, quello del proprietario e il comune di residenza.

La prima classifica

La prima classifica sarà pubblicata sabato 18 luglio. Un’occasione per far conoscere e rendere protagonista il proprio inseparabile amico: tutte le immagini ricevute, infatti, troveranno spazio sulle pagine del giornale.

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