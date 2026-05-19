Alpàa di Varallo si farà e il primo annuncio è Nek.

Alpàa di Varallo si farà e il primo annuncio è Nek

Nek sarà uno dei protagonisti della 50ma edizione di Alpàa a Varallo. L’annuncio è arrivato dagli organizzatori della manifestazione, che hanno svelato il primo grande nome del cartellone estivo. Il concerto è in programma lunedì 13 luglio alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II, con ingresso libero. Il cantante emiliano porterà sul palco i brani che hanno segnato oltre trent’anni di carriera.

Da “Laura non c’è” a “Fatti avanti amore”, passando per “Se io non avessi te” e “Unici”, Nek è uno degli artisti italiani più conosciuti anche all’estero. Il vero boom arrivò nel 1997 con “Laura non c’è”, presentata al Festival di Sanremo e diventata una hit internazionale capace di conquistare Europa e America Latina.

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