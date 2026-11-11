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Allarme bomba nelle scuole biellesi: tutto sotto controllo

In alcuni istituti si è proceduto all’evacuazione, in altri invece sono arrivati i carabinieri

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Un mercoledì mattina di forte tensione per il mondo della scuola. Anche il territorio biellese ha dovuto fare i conti con l’ondata di messaggi minatori a sfondo terroristico che nella mattinata di oggi, 11 novembre, ha fatto scattare l’allerta in centinaia di istituti scolastici in tutta Italia. Una massiccia azione di disturbo condotta via email che ha costretto le autorità locali ad applicare con il massimo rigore i protocolli di sicurezza.

Allarme bomba nelle scuole biellesi: tutto sotto controllo

Nel Biellese la risposta dei dirigenti scolastici e delle forze dell’ordine è stata immediata. Alcuni sono stati evacuati a scopo cautelativo non appena è scattato il segnale d’allarme. Centinaia di ragazzi e il personale docente sono stati fatti uscire con calma dagli edifici, radunandosi nei punti di raccolta all’esterno in attesa dei controlli.

Altri invece hanno chiamato i carabinieri che hanno effettuato i controlli del caso, ma senza alcune evacuazione.

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