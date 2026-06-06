Alla scuola media Marconi non cadranno altre finestre…

In merito alle notizie pubblicate sulla scuola media Marconi, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per evitare interpretazioni non corrette dei fatti e inutili allarmismi.

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A seguito dell’episodio verificatosi nei giorni scorsi, relativo al distacco di una finestra in un’aula dell’edificio, il Comune si è attivato per effettuare tutte le verifiche necessarie e garantire la massima sicurezza di studenti e personale della scuola. La ditta incaricata ha già programmato sia la sostituzione della finestra danneggiata sia i controlli che potranno essere completati subito dopo la conclusione dell’anno scolastico.

Le attività didattiche interne proseguono alla scuola Salvemini e, come già previsto dalla programmazione scolastica definita dalla dirigenza dell’istituto, molte iniziative si stanno svolgendo all’aperto in questi ultimi giorni di lezione. L’Amministrazione comprende la scelta organizzativa adottata che consente di svolgere le attività già pianificate.

L’assessore all’Istruzione del Comune di Biella, Livia Caldesi, dichiara: «Abbiamo agito immediatamente perché la sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto. Proprio per questo abbiamo disposto le verifiche necessarie sui serramenti e richiesto un quadro completo della situazione ai tecnici incaricati. Allo stesso tempo, riteniamo importante rassicurare le famiglie: non siamo di fronte a una situazione di emergenza e non esistono provvedimenti di chiusura dell’istituto da parte del Comune per motivi di sicurezza. Stiamo affrontando la questione con la massima serietà e responsabilità, evitando sia sottovalutazioni sia inutili allarmismi.»

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