Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Una storia che si ripete. Dopo i fasti da giocatore, ora è tornato nella città emiliana dallenatore.

Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913.

Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblù”.