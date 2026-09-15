Nella splendida cornice delle Alpi Biellesi, esperienza sul campo per gli insegnanti, con l’obiettivo di scoprire nuove modalità per coinvolgere gli studenti.

Al Parco Avventura di Veglio prove gratuite per gli insegnanti

E’ questo lo spirito dell’iniziativa promossa dal Parco Avventura Veglio nel weekend del 19-20 settembre. Per quattro giornate, il personale docente potrà accedere gratuitamente al Parco Avventura, sperimentare direttamente le potenzialità delle attività proposte e valutare come inserirle in un percorso educativo pensato per la propria classe. Vivere in prima persona i percorsi e le attività significa infatti poter comprendere come trasformare un’esperienza ludica e di avventura in un’opportunità di apprendimento per i ragazzi, attraverso la collaborazione, la scoperta e il confronto con i propri limiti. Per gli studenti, una giornata al Parco Avventura può diventare così un percorso di potenziamento delle competenze trasversali e un modo diverso di mettersi alla prova, di sviluppare autonomia, fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie abilità relazionali, di comunicazione e di lavoro di squadra. L’appuntamento è quindi per i weekend del 12-13 e 19-20 settembre. L’ingresso gratuito è riservato esclusivamente al personale docente interessato a conoscere e sperimentare le attività del Parco Avventura in vista di possibili esperienze con le proprie classi. Per informazioni e modalità di accesso inviare un’email a veglio@parcoavventura.it.

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