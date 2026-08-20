Seguici su

AttualitàBiella

“Aiuole incolte invadono la pista ciclabile di viale Macallè”

Continua a tenere banco la manutenzione del verde in città. Un cittadino nei giorni scorsi ci ha segnalato «aiuole incolte che invadono la pista ciclabile di viale Macallè e anche gli spazi adiacenti riservati alle auto».

Pubblicato

29 secondi fa

il

aiuole viale macallè
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Continua a tenere banco la manutenzione del verde in città. Un cittadino nei giorni scorsi ci ha segnalato «aiuole incolte che invadono la pista ciclabile di viale Macallè e anche gli spazi adiacenti riservati alle auto».

La vegetazione, secondo la segnalazione, rende meno agevole il passaggio e riduce la fruibilità degli spazi. La richiesta è di «intervenire con una manutenzione puntuale».

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *