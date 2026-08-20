AttualitàBiella
“Aiuole incolte invadono la pista ciclabile di viale Macallè”
Continua a tenere banco la manutenzione del verde in città. Un cittadino nei giorni scorsi ci ha segnalato «aiuole incolte che invadono la pista ciclabile di viale Macallè e anche gli spazi adiacenti riservati alle auto».
Continua a tenere banco la manutenzione del verde in città. Un cittadino nei giorni scorsi ci ha segnalato «aiuole incolte che invadono la pista ciclabile di viale Macallè e anche gli spazi adiacenti riservati alle auto».
La vegetazione, secondo la segnalazione, rende meno agevole il passaggio e riduce la fruibilità degli spazi. La richiesta è di «intervenire con una manutenzione puntuale».
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Biella piange Michel Coda Zabetta: scomparso a 35 anni
Attualità1 giorno fa
Addio a Gino. Fondatore della Macelleria De ruvo
Attualità3 giorni fa
Cossato piange Renzo Tricarico: 55 anni
Attualità2 giorni fa
Emergenza continua per l’ incendio boschivo al Monte Barone
Attualità2 giorni fa