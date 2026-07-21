C’è un nuovo automezzo in viaggio per le circa 400 persone del Biellese che convivono con la sclerosi multipla e patologie correlate. Un mezzo attrezzato che ogni giorno permette di raggiungere visite mediche, terapie di riabilitazione o semplicemente la sede dell’associazione, spezzando l’isolamento e restituendo autonomia e inclusione.

AISM Biella: un pulmino per non lasciare indietro nessuno

Grazie al contributo di 12.000 euro concesso da Fondazione CRB e Banca Simetica con il bando “Spazio alla Comunità 2025”, AISM Biella ha acquistato il nuovo veicolo tramite il progetto “Non sei solo, viaggia con AISM!”. Il mezzo sostituisce un veicolo in servizio da vent’anni e va a rafforzare la flotta di 4 pulmini che ogni anno percorrono oltre 30.000 km sul territorio.

L’iniziativa vede anche la collaborazione dell’Associazione Angeli in Moto (Sezione Biella-Vercelli), partner storico al fianco di AISM nel servizio di ritiro dei farmaci.

«Questo pulmino è uno strumento per continuare a vivere la quotidianità con dignità», sottolinea Paolo Trenta, Presidente della Sezione AISM di Biella. «Ringraziamo di cuore Fondazione CRB, Banca Simetica e gli Angeli in Moto per aver investito sul benessere delle persone con sclerosi multipla».

Un’alleanza preziosa tra Terzo Settore e realtà locali che trasforma la solidarietà in un aiuto concreto e quotidiano per chi affronta una disabilità grave.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook